21-Jähriger in Lebensgefahr: Vier Verletzte bei Messerangriff in Wien

Der 21-Jährige hat bei der Auseinandersetzung in der Nacht auf Sonntag, 31. Mai 2026 gegen 3 Uhr, Stichverletzungen im Oberkörper erlitten, wie die Polizei berichtet. Polizisten wurden im Rahmen ihres Streifendienstes auf den Vorfall aufmerksam. Erst dachte man, es handelt sich um eine Schlägerei. Als sich die Situation als Messerattacke herausstellte, wurden zahlreiche weitere Kräfte hinzugezogen. Der 19-jährige Syrer konnte vor Ort festgenommen werden, die vier Verletzten wurden von der Berufsrettung Wien in Krankenhäuser gebracht. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, die weiteren Ermittlungen führt nun das Landeskriminalamt. Das Motiv der Tat ist bisher unklar, so die Polizei abschließend.