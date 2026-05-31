25-Jähriger sticht am helllichten Tag zu: Zwei Männer in Lebensgefahr

Am Viktor-Adler-Platz in Wien-Favoriten ist es Samstagnachmittag, am 30. Mai 2026 gegen 15.45 Uhr, am helllichten Tag zu einem Streit gekommen, der komplett ausartete. Zwei Männer schweben in Lebensgefahr.

Samstagnachmittag ist am Viktor-Adler-Platz ein Streit zwischen zumindest vier Personen ausgebrochen, heißt es nun seitens der Polizei. Dieser mündete schließlich aus noch unbekannten Gründen in eine körperliche Auseinandersetzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll im Zuge dessen ein 25-jähriger Inder zwei Männer mit einem Messer attackiert haben. Ein 28-Jähriger wurde in den Rücken, ein 31-Jähriger in den Bauch gestochen. Der mutmaßliche Täter und dessen Begleiter flüchteten anschließend. Auch der 28-Jährige entfernte sich zunächst vom Tatort, während der 31-Jährige schwer verletzt zurück blieb.

Nach mutmaßlichem Täter wird intensiv gefahndet

Augenzeugen, die das Geschehen mitangesehen haben, riefen die Einsatzkräfte und leisteten bis zum Eintreffen der Berufsrettung Erste Hilfe. Der 31-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht, auch der 28-Jährige schwebt in Lebensgefahr und befindet sich mittlerweile ebenfalls im Krankenhaus, so die Polizei weiter. Dank der Zeugenaussagen konnte die Identität des mutmaßlichen Täters rasch festgestellt werden, nach dem 25-Jährigen wird aktuell intensiv gefahndet. Die Ermittlungen wurden mittlerweile vom Landeskriminalamt übernommen.