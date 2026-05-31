Gesuchter Dieb bei Routinekontrolle zufällig geschnappt

Nach einer Fahndung ist der mutmaßliche Täter eines Raubdelikts in Wien-Leopoldstadt festgenommen worden. Der 32-Jährige steht im Verdacht, nach einem Ladendiebstahl Mitarbeiter bedroht und einen Kunden verletzt zu haben.

Am 25. Jänner 2026 veröffentlichte die Wiener Polizei im Zuge einer Öffentlichkeitsfahndung das Foto eines Mannes, der im Verdacht steht, am 7. November 2025 Lebensmittel und Getränke aus einer Supermarktfiliale in Wien-Leopoldstadt gestohlen zu haben. Als ihn Mitarbeiter auf den Diebstahl ansprachen, soll er diese mit einem Messer bedroht haben. Zudem wurde ein Kunde bei dem Vorfall mutmaßlich durch den Dieb mit dem Messer am Oberarm verletzt.

Mutmaßlicher Täter geschnappt

Polizisten der Bereitschaftseinheit Wien gelang es am Nachmittag des gestrigen Tages, den mutmaßlichen Täter im Bereich einer Bushaltestelle in der Vorgartenstraße festzunehmen. Der Festnahme gingen routinemäßige Personskontrollen im Zuge des Streifendienstes voraus. Als der Mann die Beamten erblickte, verhielt er sich auffallend nervös. Im Zuge der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass gegen den 32-jährigen slowakischen Staatsangehörigen eine Fahndung bestand.