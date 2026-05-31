Vor Trafik gefunden: 14-Jährige von ihrem Freund (30) verletzt?

Samstagvormittag, am 30. Mai 2026 gegen 7.30 Uhr, ist ein 14-jähriges Mädchen in sich zusammengesackt und verletzt vor einer Trafik in Wien-Floridsdorf aufgefunden worden, berichtet die Polizei nun.

Das Mädchen war im Gesicht und am Hals verletzt, wissen die Beamten. Ein Zeuge, der die 14-Jährige so aufgefunden hatte, hat den Notruf gewählt. Gegenüber den Polizisten gab das Mädchen schließlich an, von ihrem Freund geschlagen, gewürgt und in den Bauch getreten worden zu sein. Er soll außerdem ihr Handy beschädigt haben. Sie wurde von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht.

Österreicher in seiner Wohnung festgenommen

Das Mädchen machte erst zwar keine näheren Angaben zur Identität des Tatverdächtigen, den Beamten gelang es schließlich aber mit Hilfe eines Zeugen, den mutmaßlichen Täter auszuforschen. Dabei handelt es sich um einen 30-jährigen Österreicher. Der Mann wurde mit Unterstützung von WEGA-Beamten in seiner Wohnung festgenommen. In einer ersten Befragung gestand er, das Handy beschädigt zu haben, das Würgen sowie die Tritte und Schläge bestritt er allerdings.

30-Jähriger angezeigt

Gegen den Mann wurde nun ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach der Vernehmung wurde der 30-Jährige auf freiem Fuß angezeigt – unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.