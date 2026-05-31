Mit diesem Wetter startet Wien in den Juni

Der Montag, 1. Juni, bringt Wien wechselhaftes Wetter. „Am Vormittag ziehen viele, teils dichte Wolken über den Himmel hinweg und es ist mit zeitweisem Regen zu rechnen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Ab Mittag lockert es zunehmend auf, und die Sonne zeigt sich häufiger. Ganz trocken bleibt es aber nicht, auch danach sind durchziehende Regenschauer möglich. Dazu weht lebhafter bis starker Nordwestwind. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 17 Grad, am Nachmittag werden etwa 23 Grad erreicht.