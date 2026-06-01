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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man eine frau mit einem messer.
Ein Streit in einer Wohnung in Wien Liesing soll eskaliert sein. Eine 17-Jährige soll mit einem Messer auf ihren Freund losgegangen sein.
Wien, 23. Bezirk
01/06/2026
Messerstich

17-jähriges Mädchen soll 33-jährigen Freund mit Messer angegriffen haben

Während eines Streits in einer Wohnung im 23. Wiener Gemeindebezirk ist es in der Nacht auf dem 1. Juni zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Dabei soll eine 17-Jährige einen 33-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Eine 17-Jährige steht im dringenden Verdacht, einen 33-jährigen Mann in der Nacht auf den 1. Juni 2026, durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt zu haben. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zuvor zwischen der Tatverdächtigen und dem späteren Opfer zu einem verbalen Streit in der Wohnung.

Opfer mittlerweile außer Lebensgefahr

Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien versorgten den Mann notfallmedizinisch und brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Opfer soll sich mittlerweile außer Lebensgefahr befinden. Die 17-Jährige wurde am Tatort vorläufig festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Das Motiv der Tat ist noch unklar, die Tatverdächtige wird im Laufe des Tages vernommen.

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