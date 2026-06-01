Mit fast 4 Promille: 45-Jähriger droht Nachbarn mit dem Umbringen

Im zweiten Bezirk in Wien (Nähe Volkertplatz) musste am gestrigen Sonntag die Polizei ausrücken, nachdem ein Mann mit fast vier Promille Alkohol im Blut versucht hatte, mit einer Glasflasche auf seinen Nachbarn einzuschlagen.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden gestern zu einer Auseinandersetzung zwischen Nachbarn gerufen. Zuvor soll der 45-Jährige seinen Nachbarn in einem nahegelegenen Lokal mit dem Umbringen bedroht haben. Außerdem soll der Tatverdächtige mit einer Glasflasche auf seinen Nachbarn einzuschlagen versucht haben. Das Opfer wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von beinahe vier Promille festgestellt. Der 45-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam. Weitere Ermittlungen dauern an.