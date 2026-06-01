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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man räder und ein stoppschild.
Mehrere Bezirke sind betroffen.
Wien
01/06/2026
Weltfahrradtag

Rad-Demo wird am Dienstag in Wien für Staus sorgen

Der ÖAMTC (Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club) weist am heutigen Montag darauf hin, dass es am Dienstag, den 2. Juni zu Verkehrsbehinderungen in Wien kommen wird. Grund ist die Demo am "Weltfahhradtag".

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)
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Eine Raddemo zum Thema „Weltfahrradtag“ wird am Dienstagnachmittag ab ca. 14.30 Uhr zu Staus führen, warnen die ÖAMTC-Experten bereits am heutigen Montag. Die Route wird durch mehrere Bezirke führen.

Das sind die betroffenen Straßen

  • Wagramer Straße/Reichsbrücke
  • Lasallstraße
  • Praterstern
  • Praterstraße
  • Augartenbrücke
  • Untere und Obere Donaustraße
  • Ringstraße
  • Schwarzenbergplatz
  • Schwindgasse
  • Argentinierstraße

Staus werden nicht ausbleiben

Staus werden rund um den Praterstern, entlang des Donaukanals, auf Ring und Zweierlinie sowie auf zahlreichen Zufahrten in die Innenstadt (etwa Rechte Wienzeile, Prinz-Eugen-Straße, Rennweg) unvermeidbar sein.

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