/ ©Montage: Canva
Rad-Demo wird am Dienstag in Wien für Staus sorgen
Der ÖAMTC (Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club) weist am heutigen Montag darauf hin, dass es am Dienstag, den 2. Juni zu Verkehrsbehinderungen in Wien kommen wird. Grund ist die Demo am "Weltfahhradtag".Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Eine Raddemo zum Thema „Weltfahrradtag“ wird am Dienstagnachmittag ab ca. 14.30 Uhr zu Staus führen, warnen die ÖAMTC-Experten bereits am heutigen Montag. Die Route wird durch mehrere Bezirke führen.
Das sind die betroffenen Straßen
- Wagramer Straße/Reichsbrücke
- Lasallstraße
- Praterstern
- Praterstraße
- Augartenbrücke
- Untere und Obere Donaustraße
- Ringstraße
- Schwarzenbergplatz
- Schwindgasse
- Argentinierstraße
Staus werden nicht ausbleiben
Staus werden rund um den Praterstern, entlang des Donaukanals, auf Ring und Zweierlinie sowie auf zahlreichen Zufahrten in die Innenstadt (etwa Rechte Wienzeile, Prinz-Eugen-Straße, Rennweg) unvermeidbar sein.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes