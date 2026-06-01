Wien startet mit Sonne in den Dienstag

Ein wohl trockener Dienstag erwartet die Wiener am 2. Juni 2026. Vor allem in der ersten Tageshälfte wird dabei auch noch hauptsächlich Sonnenschein dabei sein, danach zieht die ein oder andere Quellwolke auf.

Der Dienstag, 2. Juni 2026, bringt in Wien vor allem in der ersten Tageshälfte viel Sonnenschein. „Im weiteren Tagesverlauf ziehen vermehrt hohe Wolken über den Himmel und es bildet sich die eine oder andere Quellwolke. Es bleibt aller Voraussicht nach trocken“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus Ost bis Südost werden die Frühtemperaturen bei um die 15 Grad liegen und im Tagesverlauf auf bis zu 26 Grad ansteigen.