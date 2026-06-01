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Bild auf 5min.at zeigt Wien von oben mit Wolken
In Wien bleibt es am Dienstag aller Voraussicht nach trocken.
Wien
01/06/2026
Laut Meteorologen

Wien startet mit Sonne in den Dienstag

Ein wohl trockener Dienstag erwartet die Wiener am 2. Juni 2026. Vor allem in der ersten Tageshälfte wird dabei auch noch hauptsächlich Sonnenschein dabei sein, danach zieht die ein oder andere Quellwolke auf.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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Der Dienstag, 2. Juni 2026, bringt in Wien vor allem in der ersten Tageshälfte viel Sonnenschein. „Im weiteren Tagesverlauf ziehen vermehrt hohe Wolken über den Himmel und es bildet sich die eine oder andere Quellwolke. Es bleibt aller Voraussicht nach trocken“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus Ost bis Südost werden die Frühtemperaturen bei um die 15 Grad liegen und im Tagesverlauf auf bis zu 26 Grad ansteigen.

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