Flughafen Wien: 19-Jährige reist mit zwei Koffern voller Cannabis

Die Koffer befanden sich im Transitgepäck eines Fluges aus Bangkok und sollten nach Paris weitertransportiert werden. Am Flughafen Wien endete die Reise allerdings frühzeitig.

Bei Kontrollen am Flughafen Wien am 1. Juni 2026 fanden Bedienstete des Stadtpolizeikommandos Schwechat, Fachbereich Kriminaldienst Grenzpolizei, in den frühen Morgenstunden zwei Gepäckstücke, gefüllt mit insgesamt rund 37 Kilogramm Cannabiskraut, vor. Das Suchtgift wurde vorläufig sichergestellt. Die Gepäckstücke befanden sich im Transitgepäck eines Fluges aus Bangkok (Thailand) und sollten nach Paris (Frankreich) weitertransportiert werden.

19-Jährige ausgeforscht und festgenommen

Eine 19-jährige französische Staatsbürgerin konnte von den Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten als Beschuldigte ausgeforscht und am Flughafen vorläufig festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde die 19-Jährige in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.