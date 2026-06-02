Blutige Fehde: Neuer Freund geht mit Hammer auf Ex los

Laut ersten Erhebungen suchte gestern Abend ein 36-jähriger (StA.: Serbien) die Wohnung seiner Ex-Freundin auf, um ihr ihren Wohnungsschlüssel zurückzugeben. Dann wurde der Mann angegriffen...

Als ihm die Wohnungstüre durch seine Ex-Freundin geöffnet wurde, soll plötzlich der neue Freund der Frau auf den Mann mit einem Hammer losgegangen sein und ihn damit verletzt haben. Zwischen den beiden Männern soll es zu einem Gerangel gekommen sein, dabei soll sich der 36-Jährige gewehrt haben und dem 39-Jährigen (Stbg.: Österreich) in den Finger gebissen haben.

Vorläufig festgenommen

Als die Beamten eintrafen, erwartete sie der 36-Jährige mit einer blutenden Kopfwunde vor dem Haus. Der neue Freund wurde in der Wohnung wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Beide Männer wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.