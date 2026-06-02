Drei Polizisten verletzt: Wohnungs-Einsatz in Floridsdorf geriet außer Kontrolle

Bei einem Polizeieinsatz in Wien-Floridsdorf ist es Montagfrüh um kurz vor 8 Uhr zu einem gewaltsamen Zwischenfall gekommen. Zwei Personen wurden festgenommen, drei Beamte wurden dabei verletzt.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf suchten am Montagmorgen die Wohnadresse eines 20-jährigen Serben auf, um offene Verwaltungsstrafen einzuheben. Der Einsatz eskalierte jedoch, als es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam.

Angriff auf Polizeibeamte

Als die Polizisten an der Wohnungstür klopften, öffnete der gesuchte Mann die Tür. Laut Polizei zeigte er sich von Beginn an aggressiv und verweigerte die Mitwirkung an der Amtshandlung. Mehrfachen Aufforderungen, ein Identitätsdokument vorzuweisen, sei er nicht nachgekommen. Auch eine anwesende 16-Jährige befand sich in der Wohnung und versuchte zunächst, den Mann zu beruhigen. Im weiteren Verlauf soll der 20-Jährige jedoch zunehmend aufbrausend geworden sein und schließlich die Polizisten attackiert haben. Die Beamten mussten daraufhin Körperkraft anwenden, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Der Mann wurde wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen.

Drei Polizisten verletzt

Während der Amtshandlung griff auch die 16-Jährige ein und ging ebenfalls auf die Beamten los. Auch sie wurde vorläufig festgenommen. Bei dem Einsatz wurden drei Beamte verletzt. Zwei von ihnen mussten zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.