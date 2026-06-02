Gepäckstück mit 18 Kilogramm Cannabis am Flughafen sichergestellt

Nachdem bereits am Vormittag des 2. Juni zwei Gepäcksstücke mit Cannabiskraut am Wiener Flughafen entdeckt wurden, wird nun auch ein 21-Jähriger wegen Drogenschmuggels festgenommen. In seinem Koffer befanden sich 18 Kilo Cannabis.

Bei Kontrollen am Flughafen Wien-Schwechat am 2. Juni 2026 fanden Bedienstete des Stadtpolizeikommandos Schwechat, Fachbereich Kriminaldienst Grenzpolizei, gegen 06.30 Uhr ein Gepäckstück, gefüllt mit insgesamt rund 18 Kilogramm Cannabiskraut, vor. Das Suchtgift wurde vorläufig sichergestellt. Das Gepäckstück befand sich im Transitgepäck eines Fluges aus Bangkok (Thailand) und sollte nach London (England) weitertransportiert werden.

©LPD Niederösterreich 18 Kilogramm Cannabiskraut waren in dem Koffer versteckt.

21-Jähriger wurde festgenommen

Ein 21-jähriger britischer Staatsbürger konnte von den Kriminalbeamten als Beschuldigter ausgeforscht und am Flughafen vorläufig festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der 21-Jährige in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.