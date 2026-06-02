Am Mittwoch zeitweise Regen und Wolken in Wien

Der Mittwoch ist meist stark bewölkt bis bedeckt, begleitet von wiederkehrenden Regenschauern. Im Laufe des Nachmittags lockert die Wolkendecke zunehmend auf, gegen Abend setzt sich dann ruhigeres Wetter durch.

Zwischendurch kann sich zwar die Sonne zeigen, es bleibt aber meist bewölkt und auch teils nass.

Zwischendurch kann sich zwar die Sonne zeigen, es bleibt aber meist bewölkt und auch teils nass.

Regnerisch und windig bei gedämpften Temperaturen: Bereits am Morgen bestimmen dichte Wolken das Wettergeschehen, begleitet von häufigen Regenfällen, die bis etwa Mittag anhalten. Im weiteren Tagesverlauf lockert der Niederschlag zeitweise auf und es gibt einige trockene Phasen, doch die Wolken bleiben meist dominant.

Sonne kommt nur gelegentlich hervor

Nur gelegentlich kann sich die Sonne kurz zeigen. Ein lebhafter Westwind, der in den Morgenstunden stellenweise kräftig ausfällt, sorgt für eine spürbar kühle Luft. Die Höchstwerte erreichen rund 20 Grad.