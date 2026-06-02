Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt Wien bei schönem Wetter.
Zwischendurch kann sich zwar die Sonne zeigen, es bleibt aber meist bewölkt und auch teils nass.
Wien
02/06/2026
Höchstens 20 Grad

Am Mittwoch zeitweise Regen und Wolken in Wien

Der Mittwoch ist meist stark bewölkt bis bedeckt, begleitet von wiederkehrenden Regenschauern. Im Laufe des Nachmittags lockert die Wolkendecke zunehmend auf, gegen Abend setzt sich dann ruhigeres Wetter durch.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Regnerisch und windig bei gedämpften Temperaturen: Bereits am Morgen bestimmen dichte Wolken das Wettergeschehen, begleitet von häufigen Regenfällen, die bis etwa Mittag anhalten. Im weiteren Tagesverlauf lockert der Niederschlag zeitweise auf und es gibt einige trockene Phasen, doch die Wolken bleiben meist dominant.

Sonne kommt nur gelegentlich hervor

Nur gelegentlich kann sich die Sonne kurz zeigen. Ein lebhafter Westwind, der in den Morgenstunden stellenweise kräftig ausfällt, sorgt für eine spürbar kühle Luft. Die Höchstwerte erreichen rund 20 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: