Mariahilf wird bunt: LGBTIQ-Fest „andersrum ist nicht verkehrt“

Bereits zum 20. Mal findet am kommenden Samstag das LGBTIQ-Fest in der Esterhazygasse statt. Die Veranstaltung soll die Sichtbarkeit der Community erhöhen und ein Zeichen setzen.

Am 6. Juni 2026 von 14 bis 20 Uhr findet in der Esterhazygasse in Mariahilf (Wien) bereits zum 20. Mal das Straßenfest „andersrum ist nicht verkehrt“ statt. Bezirksvorsteherin Julia Lessacher (SPÖ) betont dabei die Bedeutung von Vielfalt, Offenheit und Lebensfreude im Bezirk. „Das Bezirksmotto ,Miteinander in Mariahilf‘ wird hier gelebt“, so Lessacher. Wien sei eine Stadt der Offenheit und des gegenseitigen Respekts, in der alle Lebens- und Liebesmodelle einen Platz haben. „Homo- und Transphobie haben bei uns keinen Platz“, betont sie weiter. Die Veranstaltung soll die Sichtbarkeit der LGBTIQ-Community stärken und ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen.