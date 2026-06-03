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/ ©Madame Tussauds Wien
Das Bild auf 5min.at zeigt Melissa Naschenweng bei der Vermessung.
Melissa Naschenweng ist bald im Madame Tussauds zu sehen.
Wien
03/06/2026
Termin fixiert

Wachsfigur fertig: Melissa Naschenweng wird in Wien enthüllt

Dass Melissa Naschenweng eine Wachsfigur bei Madame Tussauds bekommt, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch bisher stand die Frage im Raum, wann sie zu sehen sein wird. Jetzt steht ein Termin fest.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)
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Die Kärntner „Alpenbarbie“ Melissa Naschenweng wird bald als Figur bei Madame Tussauds Wien zu sehen sein. Für sie sei das eine große Ehre, wie sie bereits im April betonte. Mehr dazu hier: Melissa Naschenweng bekommt Doppelgängerin: „Ich war sprachlos“

Enthüllung im Prater steht kurz bevor

Bisher war nicht bekannt, wann das Ebenbild des Schlagerstars fertig sein würde. Nun wurde das Geheimnis gelüftet: Laut einer Mitteilung von Madame Tussauds ist die Wachsfigur fertiggestellt und die Kärntnerin wird sie höchstpersönlich enthüllen. „Wir freuen uns schon sehr, mit Melissa einen weiteren heimischen Star bei uns im Prater ausstellen zu dürfen“, so Lukas Rauscher, Pressesprecher von Madame Tussauds Wien. Bereits am Donnerstag, dem 18. Juni am Abend, soll es so weit sein.

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