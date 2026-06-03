Mit Messer Fußgänger bedroht: Mann (46) festgenommen

Gleich mehrere Fußgänger wurden am Dienstagabend in Brigittenau von einem Mann bedroht. Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen. Dieser wurde auf freiem Fuß angezeigt.

In Brigittenau kam es zu einer Bedrohung mit einem Messer.

In Brigittenau kam es zu einer Bedrohung mit einem Messer.

In der Pasettistraße und der Schottenaustraße in der Brigittenau (20. Bezirk, Wien) soll ein Mann am Dienstagabend mehrere Fußgänger mit einem Messer bedroht haben. „Aufgrund einer genauen Personenbeschreibung durch Zeugen und Opfer konnte ein Mann, auf welchen die Beschreibung zutraf, auf einer Parkbank sitzend in der Stromstraße angetroffen werden“, so die Polizei.

Messer sichergestellt

Bei einer Personsdurchsuchung fanden die Beamten bei dem 46-jährigen Österreicher ein Klappmesser, das er in seinem Socken versteckt hatte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2026 um 12:27 Uhr aktualisiert