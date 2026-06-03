27-Jähriger soll drei Brüder bedroht und attackiert haben

Eine Auseinandersetzung am Viktor-Adler-Markt eskalierte, weshalb die Polizei ausrücken musste. Dabei stellte sich heraus, dass ein Mann drei Brüder bereits seit Längerem terrorisiert haben soll.

Die Beamten mussten am Dienstagabend zum Viktor-Adler-Markt in Favoriten (10. Bezirk, Wien) ausrücken. Dort war es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. „Als die Beamten eintrafen, machte ein 28-jähriger Mann auf sich aufmerksam“, so die Polizei. Er soll von einem Mann bedroht worden sein, der anschließend in Richtung Quellenstraße flüchtete.

Tatverdächtiger scheinbar Wiederholungstäter

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später anhalten. Dabei stellte sich heraus, dass der angehaltene 27-jährige Syrer bereits in der Vergangenheit den 28-Jährigen sowie dessen zwei Brüder mehrfach bedroht und auch körperlich attackiert haben soll. Diese Vorfälle wurden bereits angezeigt. Am Dienstag soll der Tatverdächtige einen der Brüder erneut mit dem Umbringen bedroht haben. Er wurde von den Beamten vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.