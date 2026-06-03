Polizei beobachtet Drogen-Deal und schlägt zu

Die Beamten konnten sechs Personen bei einem mutmaßlichen Drogenhandel beobachten. Beim mutmaßlichen Dealer konnten in der Wohnung Kokain und Bargeld gefunden werden.

Gleich sechs Personen konnten von Beamten am Dienstagvormittag im Bereich der Brigittenauer Lände (20. Bezirk, Wien) beobachtet werden, wie es zu einem mutmaßlichen Drogenhandel kam. Danach sollen sich die Personen getrennt haben und in unterschiedliche Richtungen gegangen sein. Fünf von ihnen konnten aber innerhalb kurzer Zeit von den Beamten angehalten werden. „Bei den vier angehaltenen Männern im Alter von 35, 37, 44 und 47 Jahren sowie einer 34-jährigen Frau, allesamt österreichische Staatsbürger, konnten jeweils geringe Mengen Suchtmittel, vermutlich Kokain, vorgefunden werden“, heißt es. Alle fünf bestätigten, das Suchtmittel kurz zuvor von einem Mann gekauft zu haben. Sie wurden angezeigt.

Kokain und Bargeld sichergestellt

Der mutmaßliche Suchtmittelverkäufer konnte bereits kurze Zeit später im Bereich Favoriten (10. Bezirk) vor einem Wohnhaus angehalten werden. In der Wohnung des 37-jährigen Österreichers waren zwei weitere Personen, ein 49-jähriger Mann und eine 46-jährige Frau, beide aus Österreich, anwesend. Dort konnten 35,4 Gramm Kokain, teilweise bereits in Säckchen und Briefchen für den Weiterverkauf verpackt, sowie 265 Euro Bargeld sichergestellt werden.

Zwei Festnahmen – eine Anzeige

Der 49-Jährige und der 37-Jährige wurden vorläufig festgenommen. Die anwesende Frau wurde angezeigt. Nach ihren Einvernahmen wurden die beiden Männer über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.