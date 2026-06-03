Nach nur 1,5 Jahren: Wienerin schließt Jus-Studium in Rekordzeit ab

Sie ist erst 20 Jahre alt, hat aber schon den Jus-Abschluss: Larissa Arthofer ist viermal schneller als der Durchschnitt durch das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien gerast.

Sowas hatte es in der 661-jährigen Geschichte der Uni Wien noch nicht gegeben.

Sowas hatte es in der 661-jährigen Geschichte der Uni Wien noch nicht gegeben.

Im Durchschnitt benötigt man für ein Jus-Studium sechs Jahre, Larissa Arthofer ist 20 Jahre jung und hat bereits ein Diplomstudium der Rechtswissenschaften in der Tasche. Als absolute Mindeststudienzeit gelten eigentlich vier Jahre. Jeder Zweite bricht zudem während des Studiums ab. Arthofer braucht nur anderthalb Jahre und stellt damit einen neuen Rekord auf.

Begann am 1. Oktober 2024 zu Studieren

Als Maturantin hatte sie am 1. Oktober 2024 am Juridicum zu studieren begonnen, ein Jahr und sieben Monate später hatte sie ihren – mit 30. April 2026 datierten – Bescheid zur Verleihung des „Mag. iur.“ in Händen. Das außergewöhnliche Tempo geht, abgesehen von ihrer Zielstrebigkeit und besonderen Auffassungsgabe, auch auf Vorarbeiten schon während der Schulzeit zurück. Vergangenen Donnerstag, den 28. Mai, fand die Sponsionsfeier im großen Festsaal der Universität Wien statt.

KI als Spezialgebiet

Bereits während ihrer Schulzeit am Bundesrealgymnasium 19 in der Krottenbachstraße zeigte die Wienerin großes Interesse an Technologie und Rhetorik. Das kam ihr nun auch in ihrem Schwerpunktbereich Jus und Künstliche Intelligenz zugute. Die vorwissenschaftliche Arbeit Arthofers zu Künstlicher Intelligenz und Neurowissenschaften wurde an der Universität Wien mit dem ersten Platz beim Dr.-Hans-Riegel-Fachpreis im Fach Informatik ausgezeichnet.