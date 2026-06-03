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Ein Bild auf 5min.at zeigt das Maria-Theresien-Denkmal in Wien.
In der Wiener Innenstadt wird es morgen mit 26 bis 28 Grad nicht allzu heiß.
Wien
03/06/2026
Freundlich

Zu Fronleichnam wird’s in Wien wieder sonnig und warm

Der Feiertag gestaltet sich sonnig und sehr angenehm. Mit Höchstwerten von bis zu 28 Grad geht es trocken und fast wolkenlos durch den Tag.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)
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Sonniges und sehr warmes Wetter prägt den Tag. Über weite Strecken scheint die Sonne, lediglich zeitweise ziehen einige dünne Wolken durch. Der Wind dreht von West auf Südost und weht besonders in den Morgen- und Nachmittagsstunden mäßig.

Wieder sommerlich

Die Frühtemperaturen liegen um 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen. Die Höchstwerte erreichen 26 bis 28 Grad.

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