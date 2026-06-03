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Zu Fronleichnam wird’s in Wien wieder sonnig und warm
Der Feiertag gestaltet sich sonnig und sehr angenehm. Mit Höchstwerten von bis zu 28 Grad geht es trocken und fast wolkenlos durch den Tag.
Sonniges und sehr warmes Wetter prägt den Tag. Über weite Strecken scheint die Sonne, lediglich zeitweise ziehen einige dünne Wolken durch. Der Wind dreht von West auf Südost und weht besonders in den Morgen- und Nachmittagsstunden mäßig.
Wieder sommerlich
Die Frühtemperaturen liegen um 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen. Die Höchstwerte erreichen 26 bis 28 Grad.
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