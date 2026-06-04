Pinke Schultasche aus Auto geklaut: 21-Jähriger festgenommen

In Wien-Favoriten hat in der Nacht auf Donnerstag, dem 4. Juni, ein eher ungewöhnlicher Diebstahl die Polizei beschäftigt. Ein Mann verständigte um Mitternacht den Polizeinotruf, nachdem offenbar gerade in sein Auto eingebrochen worden war. Das Fahrzeug stand in einer Tiefgarage. Der Unbekannte hat dabei die Schultasche des Kindes des Fahrzeugbesitzers mitgenommen. Als die Beamten eintrafen, wartete der 60-jährige Besitzer bereits vor Ort. Viel Zeit verging danach nicht: Im Nahbereich konnten Polizisten einen Tatverdächtigen anhalten.

Rasch gefasst

Bei dem Angehaltenen handelt es sich laut Landespolizeidirektion Wien um einen 21-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Auffällig war vor allem das, was er bei sich hatte: einen pinken Schulrucksack. In der Garage sahen sich die Beamten das Fahrzeug genauer an. Dabei wurde eine beschädigte Seitenscheibe festgestellt. Im Auto fanden die Polizisten außerdem ein Klappmesser. Dieses gehört laut Angaben nicht dem Besitzer des Wagens. Das Messer dürfte nach ersten Informationen als Tatwerkzeug verwendet worden sein. Ob es tatsächlich beim Einbruch zum Einsatz kam, ist Teil der weiteren Ermittlungen. Für den 21-Jährigen hatte der nächtliche Ausflug jedenfalls rasch ein Ende. Er wurde vorläufig festgenommen. Der Beschuldigte befindet sich laut Polizei in polizeilicher Anhaltung.