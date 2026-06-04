Fremder lockte Mädchen (9) zu Gebüsch in Wiener Donaupark

Ein Fremder soll am vergangenen Freitag eine Neunjährige im Wiener Donaupark angesprochen und zu einem Gebüsch gelockt haben. Ein aufmerksame Passantin bzw. ein Passant ging dazwischen.

Kaum vorstellbar, was passieren hätte können! Laut der Landespolizeidirektion Wien soll ein Fremder am vergangenen Freitag, gegen 12.45 Uhr, eine erst neun Jahre altes Mädchen im Wiener Donaupark angesprochen und zu einem Gebüsch gelockt haben. „Eine Passantin oder ein Passant auf einem Fahrrad oder Roller wurde auf den Vorfall aufmerksam und soll den Mann angesprochen haben“, heißt es vonseiten der Beamten. Daraufhin ließ der Unbekannte wohl von dem Kind ab und lief davon.

Wiener Polizei sucht Zeugen

Personen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden ersucht sich an das Landeskriminalamt Wien zu wenden. Die Polizisten der Außenstelle Nord nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 01/31310/67800 entgegen. „Auch anonym“, wie die Exekutive betont. „Insbesondere wird eine bestimmte Person gebeten sich zu melden“so die Beamten. Nämlich jene, „die sich zum genannten Zeitpunkt am Ereignisort aufgehalten und den Unbekannten angesprochen hat.“

Streifendienst verstärkt

Vonseiten der Wiener Polizei wird zudem betont, dass solche Vorfälle sehr ernst genommen werden. „Es wurden umgehend Ermittlungen aufgenommen. Das zuständige Stadtpolizeikommando hat den Streifendienst in diesem Bereich verstärkt. Weiters hat die zuständige Grätzlpolizei die nahegelegenen Schulen und andere pädagogische Einrichtungen sowie die Gastronomiebetriebe im Umkreis sensibilisiert“, betonen die Beamten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2026 um 11:42 Uhr aktualisiert