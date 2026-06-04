Nach Wohnungseinbruch und Diebstahl: Polizei in Wien nimmt zwei Tatverdächtige fest

Die Polizei in Wien-Favoriten nahm Mittwoch früh zwei Männer im Alter von 20 und 42 Jahren fest. Sie erwischten die Tatverdächtigen dabei, wie sie beim Hauptbahnhof mehrere zuvor gestohlene Taschen durchwühlten.

Vergangenen Mittwoch wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten in der Früh zu einer Straßenbahnhaltestelle im Bereich des Hauptbahnhofes gerufen. Dort sollen sich zwei Männer befinden, welche mehrere Rücksäcke und auch Damenhandtaschen durchwühlen. Die Beamten konnten die zwei Männer, einen 20-Jährigen und einen 42-Jährigen, beide ungarischer Staatsangehörigkeit, samt einiger Taschen an der Örtlichkeit antreffen. Die Männer konnten keine glaubwürdigen Angaben gegenüber den Polizisten zu den Gegenständen machen. Zur weiteren Sachverhaltsklärung wurden die zwei Männer in eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht.

Taschen zuvor aus einer Wohnung gestohlen

Bei einer Personsdurchsuchung konnte bei den beiden ein Seitenschneider und ein Schlitzschraubenzieher vorgefunden werden. In weiterer Folge konnte bei der Durchsicht der Taschen und Rucksäcke festgestellt werden, dass diese vermutlich einer 22-jährigen

Frau gehören. Die Beamten konnten an der Wohnadresse der Frau eine

aufgebrochene Wohnungstüre und eine durchwühlte Wohnung vorfinden. Es stellte sich heraus, dass die Taschen und Rucksäcke im Zuge eines Wohnungseinbruchsdiebstahls gestohlen wurden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Tatverdächtigen festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.