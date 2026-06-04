Wieder auf dem Maria-Theresien Platz: Der Weihnachtsmarkt kehrt zurück

Der Maria-Theresien-Platz in Wien wird in der Weihnachtszeit 2026 wieder zum stimmungsvollen Treffpunkt für Wienerinnen und Wiener sowie Gäste aus dem In- und Ausland. In einem transparenten, mehrstufigen Auswahlverfahren setzte sich die MAGMAG Events GmbH durch und wird damit erneut einen Weihnachtsmarkt am Maria-Theresien-Platz veranstalten. Die Ausschreibung war im Februar 2026 gestartet und folgte den Grundsätzen der Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Gleichbehandlung aller Interessenten. Die MAGMAG Events GmbH, die bereits in der Vergangenheit den Weihnachtsmarkt erfolgreich betrieben hat, ging dabei als Höchstbieterin hervor.

Zahlreiche potenzielle Bewerber

„Mit der Interessentensuche haben wir bewusst auf ein offenes und transparentes Verfahren gesetzt. Es war uns wichtig, allen Interessierten die gleichen Chancen einzuräumen und die Auswahl nachvollziehbar abzuwickeln. Das Verfahren ist erfolgreich abgeschlossen und wir freuen uns, dass der Maria-Theresien-Platz auch 2026 wieder weihnachtliches Leben erhalten wird“, sagt Burghauptmann Reinhold Sahl. Sahl ergänzt: „Es gab zahlreiche Bewerbungen von hoher Qualität von renommierten Unternehmen. Das hat uns erneut gezeigt, welches Potenzial diese historischen Plätze besitzen und wie sehr Unternehmen an der Bespielung ebendieser interessiert sind.“ Auch bei MAGMAG zeigt man sich erfreut über den Zuschlag: „Wir freuen uns außerordentlich, den Weihnachtsmarkt am Maria-Theresien-Platz auch 2026 gestalten zu dürfen. Dieser besondere Ort zählt für uns zu den schönsten Adventstandorten Wiens. Dass wir hier das 20-jährige Jubiläum des Weihnachtsmarkts feiern und Besucherinnen und Besuchern erneut ein stimmungsvolles und hochwertiges Adventerlebnis bieten dürfen, erfüllt unser Team mit großer Freude und Dankbarkeit“, sagt Christian Klement, Geschäftsführer der MAGMAG Events GmbH.

Vertragsverhandlungen rund um Belvedere vor Abschluss

Die diesjährige Flächennutzung möglich gemacht haben die aufgeschobenen Bauarbeiten um das Kunst- und Naturhistorische Museum. Die Baustelle für die geplanten barrierefreien Eingänge beginnt noch nicht dieses Jahr, deswegen ist eine Nutzung des Maria-Theresien-Platzes im November und Dezember 2026 möglich. Ob und wie ein Weihnachtsmarkt in den folgenden Jahren möglich sein wird, hängt wesentlich von diesen geplanten Umbaumaßnahmen ab. Daher wird vorerst eine jährliche Ausschreibung der Flächenmiete beibehalten. Für die Flächenvermietung im Bereich des Belvederes laufen derzeit noch die abschließenden Vertragsverhandlungen. Die Burghauptmannschaft Österreich wird über die Vertragsunterfertigung informieren, sobald diese erfolgt ist. Bereits fest steht jedoch, dass der Weihnachtsmarkt künftig nicht mehr unmittelbar vor dem Schloss Belvedere stattfinden wird. Aufgrund der bevorstehenden Entwicklungen am Standort wird die Veranstaltung auf eine neue Fläche im Bereich des Teichhofs verlegt. Der Markt wird künftig weiter in Richtung Gürtel, an der oberen Spitze des großen Teichs, positioniert sein. „Damit bleibt das Belvedere auch künftig Teil des Wiener Adventgeschehens, während gleichzeitig auf die Anforderungen der bevorstehenden Bau- und Entwicklungsmaßnahmen Rücksicht genommen wird“, so Burghauptmann Reinhold Sahl abschließend. Es wird freudig auf die kommende Wintersaison geschaut.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2026 um 13:23 Uhr aktualisiert