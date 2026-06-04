So wird das Wetter am Freitag in Wien

Das Wetter in Wien wird am Freitag vor allem bewölkt, auch etwas Regen ist dabei.

Das Wetter in Wien wird am Freitag vor allem bewölkt, auch etwas Regen ist dabei.

Bis in den Nachmittag hinein bedecken dichte Wolken den Himmel und es regnet zeitweise in Wien. „Zum Abend lockert es dann aber auf. Der Wind weht lebhaft aus West, lässt nachmittags aber nach“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Zunächst hat es 14 bis 16 Grad, tagsüber soll es kaum über 18 Grad haben.