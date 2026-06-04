Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt die bewölkte Wiener Innenstadt
Das Wetter in Wien wird am Freitag vor allem bewölkt, auch etwas Regen ist dabei.
Wien
04/06/2026
Prognose

So wird das Wetter am Freitag in Wien

Der Freitag ist in Wien meist wolkenverhangen, auch regnet es zeitweise.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Bis in den Nachmittag hinein bedecken dichte Wolken den Himmel und es regnet zeitweise in Wien. „Zum Abend lockert es dann aber auf. Der Wind weht lebhaft aus West, lässt nachmittags aber nach“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Zunächst hat es 14 bis 16 Grad, tagsüber soll es kaum über 18 Grad haben.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: