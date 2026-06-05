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Mit Probeführerschein auf Vollgas: 21-Jährige fuhr 199 km/h
Gestern führten Polizisten auf der S33 im Gemeindegebiet von Inzersdorf-Getzersdorf , Niederösterreich, Geschwindigkeitskontrollen durch. Eine 21-Jährige fiel besonders auf.
Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Krems führten am 4. Juni 2026 Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasermessgerät auf der S 33 im Gemeindegebiet von Inzersdorf-Getzersdorf durch. Eine 21-Jährige fiel den Beamten besonders auf.
Mit 199 m/h unterwegs
Sie konnten gegen 21 Uhr die junge Probeführerscheinbesitzerin aus St. Pölten mit einem Pkw in Fahrtrichtung Krems mit 199 km/h messen. Die Polizisten nahmen die Nachfahrt auf und konnten die Lenkerin anhalten. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Sie wird der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.
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