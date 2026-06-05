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/ ©LPD Stmk
Foto auf 5min.at zeigt eine Polizeikontrolle in der Nacht
Eine junge Frau wurde mit 199 km/h auf der S33 erwischt.
Inzersdorf-Getzersdorf
05/06/2026
Raserin

Mit Probeführerschein auf Vollgas: 21-Jährige fuhr 199 km/h

Gestern führten Polizisten auf der S33 im Gemeindegebiet von Inzersdorf-Getzersdorf , Niederösterreich, Geschwindigkeitskontrollen durch. Eine 21-Jährige fiel besonders auf.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Krems führten am 4. Juni 2026 Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasermessgerät auf der S 33 im Gemeindegebiet von Inzersdorf-Getzersdorf durch. Eine 21-Jährige fiel den Beamten besonders auf.

Mit 199 m/h unterwegs

Sie konnten gegen 21 Uhr die junge Probeführerscheinbesitzerin aus St. Pölten mit einem Pkw in Fahrtrichtung Krems mit 199 km/h messen. Die Polizisten nahmen die Nachfahrt auf und konnten die Lenkerin anhalten. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Sie wird der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.

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