Mit Probeführerschein auf Vollgas: 21-Jährige fuhr 199 km/h

Gestern führten Polizisten auf der S33 im Gemeindegebiet von Inzersdorf-Getzersdorf , Niederösterreich, Geschwindigkeitskontrollen durch. Eine 21-Jährige fiel besonders auf.

Eine junge Frau wurde mit 199 km/h auf der S33 erwischt.

Eine junge Frau wurde mit 199 km/h auf der S33 erwischt.

Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Krems führten am 4. Juni 2026 Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasermessgerät auf der S 33 im Gemeindegebiet von Inzersdorf-Getzersdorf durch. Eine 21-Jährige fiel den Beamten besonders auf.

Mit 199 m/h unterwegs

Sie konnten gegen 21 Uhr die junge Probeführerscheinbesitzerin aus St. Pölten mit einem Pkw in Fahrtrichtung Krems mit 199 km/h messen. Die Polizisten nahmen die Nachfahrt auf und konnten die Lenkerin anhalten. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Sie wird der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.