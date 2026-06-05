Betrunkener bedroht Kinder im Park mit Messer

Im Lichtentalerpark in Wien soll ein Mann Kinder mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei nahm den 65-Jährigen fest, ein Alkotest verlief positiv. Ermittlungen zum Vorfall laufen.

In einem Park im 9. Wiener Gemeindebezirk ist es am 4. Juni 2026 zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein Mann mehrere Kinder bedroht haben soll. Laut Polizeiangaben soll ein 65-jähriger österreichischer Staatsbürger gegen 16 Uhr im Bereich eines Fußballkäfigs im Lichtentalerpark drei Kinder mit einem Messer bedroht und sie angeschrien haben. Weitere Kinder wurden auf die Situation aufmerksam und verständigten umgehend die Einsatzkräfte.

Mann hatte über 2 Promille

Die Polizei konnte den Mann noch vor Ort anhalten. Bei der Durchsuchung wurde ein Messer sichergestellt. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.