Jugendlichen in Auto gezerrt? Polizei stoppt Wagen nach Alarm

Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie drei Männer versucht haben sollen, am Donnerstag in Wien einen Jugendlichen in ein Fahrzeug zu zerren.

In Wien soll versucht worden sein einen Jugendlichen in ein Auto zu zerren.

In Wien soll versucht worden sein einen Jugendlichen in ein Auto zu zerren.

Dies gelang den Männern jedoch nicht, da der Jugendliche flüchten konnte. Im Zuge der Fahndung wurden Polizeibeamte im Bereich der Ketzergasse auf das beschriebene Fahrzeug aufmerksam. Das Fahrzeug wurde angehalten und eine Lenker- sowie Fahrzeugkontrolle durchgeführt.

Suchtgiftgeruch

Bereits bei der Befragung des Lenkers (27) nahmen die einschreitenden Beamten deutlichen Suchtgiftgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Aufgrund des wahrgenommenen Suchtgiftgeruchs wurde der Lenker aufgefordert, den Kofferraum des Fahrzeuges zu öffnen. Dabei konnten die einschreitenden Beamten einen vakuumierten Plastiksack mit einer größeren Menge Cannabiskraut auffinden. Der Sack hatte etwa die Größe von zwei Schuhkartons.

Auch Kokain aufgefunden

Im Zuge der weiteren Amtshandlung wurden unter dem – neben dem angehaltenen Pkw – abgestellten Funkwagen ein weißer Block sowie ein Plastiksack wahrgenommen, die offensichtlich weggeworfen worden waren. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich dabei um Kokain handelte. Darüber hinaus konnten im Fahrzeug ein Rucksack mit einem weiteren Plastiksack sowie einem Block mit Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Weiters wurden Bargeldbestände in Höhe von rund 1.400 Euro sichergestellt.

Festnahme

Die vier Männer im Alter von 25, 27, 27 und 30 Jahren (StA.: Syrien sowie ungeklärt) wurden vorläufig festgenommen. Die von einem Zeugen geschilderten Wahrnehmungen, wonach zuvor versucht worden sein soll, einen Jugendlichen in das Fahrzeug zu zerren, wurden von den Festgenommenen bestritten. Diesbezüglich sind die Ermittlungen noch im Gange.