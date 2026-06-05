Wilder Drift in Wiener City: 23-Jähriger rammt drei Autos und Hydrant

Gestern Abend ereignete sich im Bereich Rotenturmstraße/Lichtensteg, Wien 1. Bezirk, ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Fahrzeuge sowie ein Hydrant beschädigt wurden.

In der Wiener Innenstadt kam es gestern zu einem Unfall.

In der Wiener Innenstadt kam es gestern zu einem Unfall.

Nach ersten Erhebungen lenkte ein 23-jähriger Mann seinen Pkw auf der Rotenturmstraße. An der Kreuzung mit dem Lichtensteg bog er nach links in diesen ein. Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte im Bereich der Kreuzung Lichtensteg/Kramergasse mit einem stehenden Pkw. Dessen Lenker hatte sein Fahrzeug aufgrund des driftenden Pkw des 23-Jährigen bereits angehalten.

Autofahrer fuhr einfach weiter

In weiterer Folge schleuderte der Pkw des 23-Jährigen gegen ein geparktes Fahrzeug. Dieses wurde durch die Wucht des Anpralls gegen einen Hydranten geschoben. Anschließend setzte der 23-Jährige seine Fahrt in den Bauernmarkt fort, wo es zu einer weiteren Kollision mit einem Fahrzeug kam. Dadurch wurde der 66-jährige Lenker leicht verletzt.

Vier Autos beschädigt

Das Auto kam schließlich mit den rechten Rädern auf dem Gehsteig zum Stillstand. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge und ein Hydrant beschädigt. Ein 66-jähriger Fahrzeuglenker wurde leicht verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2026 um 12:10 Uhr aktualisiert