Streit endet mit Verletzten: 26-Jähriger zückt plötzlich Messer

Bei einer Auseinandersetzung in einem Lokal bei den U-Bahn-Bögen im 9. Bezirk ist es zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer gekommen. Zwei Männer wurden verletzt, ein 26-Jähriger wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht auf den 5. Juni 2026 ist es im Bereich der U-Bahn-Bögen im 9. Wiener Gemeindebezirk zu einem gewaltsamen Zwischenfall gekommen. Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen wurden zwei Männer verletzt, ein 26-Jähriger wurde festgenommen. Der Vorfall nahm seinen Ausgang in einem Lokal, wo es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den Beteiligten kam. Die Situation konnte vorerst beruhigt werden, und eine der Gruppen verließ das Lokal.

Streit eskaliert: Mann zückte Messer

Kurze Zeit später trafen die Personen im Freien erneut aufeinander, als drei Männer zum Rauchen vor das Lokal gegangen waren. Dort eskalierte die Situation erneut zu einer verbalen Auseinandersetzung, die schließlich in körperliche Gewalt überging. Zwei Männer wurden dabei attackiert und verletzt. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog ein 26-jähriger Tatverdächtiger ein Messer und fügte zwei Männern Schnitt- und Stichverletzungen zu.

Drei Männer nach Fahndung festgenommen

Danach flüchtete er gemeinsam mit zwei weiteren Beteiligten. Die Polizei konnte die drei Männer nach einer kurzen Fahndung anhalten. Der 26-Jährige wurde festgenommen, seine beiden Begleiter im Alter von 23 und 27 Jahren wurden angezeigt. Alle drei sind laut Polizei georgische Staatsangehörige. Die beiden Verletzten wurden von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein 22-Jähriger erlitt eine Stichverletzung am Oberschenkel, ein 21-Jähriger wurde an Hand und Unterarm verletzt. Das am Tatort zurückgelassene Messer wurde von den Einsatzkräften sichergestellt. Gegen den festgenommenen 26-Jährigen wurde zudem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Raufhandels dauern an.