Dieses Wetter erwartet die Wiener am Samstag

Bei Temperaturen von bis zu 26 Grad wird es in Wien anfangs noch sonnig und teils wolkenlos sein. Später ziehen dann Quellwolken auf, es dürfte aber trocken bleiben.

Am Samstag, 6. Juni 2026, wird es in Wien am Vormittag noch sehr sonnig, zeitweise sogar wolkenlos sein. „Ab der Mittagszeit kommen Quellwolken auf, es bleibt aber trocken. Der Wind weht nur schwach“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei um die zwölf Grad, gehen im Tagesverlauf auf bis zu 26 Grad hinauf.