Schockmoment in der Wiener City: Fiakerkutsche kippt, Fahrer überrollt

Dramatische Szenen in der Wiener Innenstadt: Zwei Pferde scheuten, eine Fiakerkutsche kippte um, wobei der Fahrer überrollt wurde. Auch zwei Fahrgäste wurden verletzt.

In der Wiener Innenstadt (1.Bezirk) ist es am Donnerstag zu einem dramatischen Unfall mit einer Fiakerkutsche gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr im Bereich Stallburggasse/Habsburgergasse im 1. Bezirk. Nach ersten Erhebungen war ein 53-jähriger Fiakerfahrer mit einer von zwei Pferden gezogenen Kutsche unterwegs. In der Kutsche befanden sich vier Fahrgäste.

Pferde scheuten beim Abbiegen

Der Fiakerfahrer fuhr zunächst durch die Stallburggasse in Richtung Habsburgergasse. Beim Rechtsabbiegen in die Habsburgergasse scheuten die beiden Pferde plötzlich und begannen kurz vor der Kreuzung zu galoppieren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich im Kreuzungsbereich ein Lkw mit laufendem Motor.

Kutsche prallte gegen Gerüst

Die Pferde liefen weiter in die Habsburgergasse. Dabei stieß die Kutsche plötzlich seitlich gegen ein Gerüst und kippte zur Seite. Der 53-jährige Fahrer fiel von der Kutsche und wurde in weiterer Folge von ihr überrollt. Die Pferde liefen danach weiter. Die vier Fahrgäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Kutsche. Erst nachdem eines der beiden Pferde gegen ein Betonleitwandstück stieß und zu Sturz kam, kam das Gespann schließlich zum Stillstand. Der Fiakerfahrer sowie zwei Fahrgäste wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden von der Berufsrettung Wien erstversorgt. Auch die beiden Pferde wurden bei dem Unfall verletzt. Der genaue Schweregrad der Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.06.2026 um 09:21 Uhr aktualisiert