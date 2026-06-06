Polizei beobachtet Kokain-Deal – dann klickten die Handschellen

Die Wiener Polizei war den Verdächtigen bereits seit über einem Jahr auf den Fersen. Als Beamte einen mutmaßlichen Kokain-Deal in Rudolfsheim-Fünfhaus beobachteten, schlugen sie schließlich zu.

Das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Nord) ermittelte bereits seit März 2025 intensiv gegen mehrere amtsbekannte Personen (30, 31 und 32 Jahre). Grund war der Verdacht des grenzüberschreitenden Suchtmittelhandels. Wie die Polizei erläutert, sollen die Tatverdächtigen Kokain in einer grenzüberschreitenden Menge nach Wien gebracht und dort gewinnbringend weiterverkauft haben.

Beamte beobachteten Drogendeal

Die Beamten führten über einen längeren Zeitraum zahlreiche und zeitintensive Ermittlungsmaßnahmen durch, unter anderem auch Observationen. Dabei beobachteten Beamte der „Zentralen Observation“ schließlich einen Drogendeal – und zwar einen äußerst lukrativen: „Dabei soll ein Kilogramm Kokain zu einem Kaufpreis von 28.000 Euro verkauft worden sein“, schildert die Polizei. Unmittelbar nach der Übergabe nahmen die einschreitenden Beamten einen 31-jährigen Türken fest. In weiterer Folge wurden zudem zwei mutmaßliche Mittäter, ein 30-jähriger sowie ein 32-jähriger Österreicher, festgenommen.

Hausdurchsuchungen

Im Anschluss führte die Polizei mehrere Hausdurchsuchungen durch und fanden so einiges. Die Ermittler stellten insgesamt rund 33 Gramm Kokain, 5,9 Gramm Cannabisharz sowie 5,9 Gramm Cannabiskraut sicher. Darüber hinaus wurden Bargeld in der Höhe von rund 10.000 Euro, eine Faustfeuerwaffe der Kategorie B sowie zwei hochpreisige Kraftfahrzeuge sichergestellt. „Die drei Tatverdächtigen zeigten sich im Zuge der Einvernahmen nicht geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert“, so die Polizei abschließend.