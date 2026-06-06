Polizistin ins Gesicht geschlagen: Frau rastet bei Polizeieinsatz aus

Ein nächtlicher Polizeieinsatz in Wien-Liesing ist völlig eskaliert. Nachdem Beamte wegen eines Streits zwischen einer Frau und ihrem Freund gerufen worden waren, ging eine 27-Jährige plötzlich auf die Einsatzkräfte los.

Während die Polizisten den Freund der Frau in der Wohnung in der Pöllitzergasse im 23. Bezirk zum Vorfall befragten, soll sich die 27-Jährige zunehmend aggressiv verhalten haben. Laut Polizei schrie sie lautstark herum, gestikulierte mit den Händen und unterschritt wiederholt den erforderlichen Abstand zu den Beamten. Mehrere Aufforderungen, ihr Verhalten einzustellen, blieben laut den Ermittlern erfolglos.

Polizistin attackiert und bedroht

Im weiteren Verlauf soll die Frau einer Polizeibeamtin mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Darüber hinaus habe sie die Beamtin mit dem Umbringen bedroht. Die Situation konnte schließlich nur unter Anwendung von Körperkraft unter Kontrolle gebracht werden. Die 27-Jährige wurde festgenommen. Ein durchgeführter Alkotest ergab laut Polizei eine Alkoholisierung von mehr als einem Promille. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und angezeigt. Bei dem Einsatz wurden insgesamt drei Polizisten verletzt, zwei Beamte und eine Beamtin. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.