Schwarzer Rauch über dem 7. Bezirk: Einfamilienhaus steht in Flammen

Aus einem Einfamilienhaus stieg dichter schwarzer Rauch auf. Die Wiener Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort und bekämpften den Brand. .

Wie die Wiener Feuerwehr gegenüber 5 Minuten bestätigt, handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um brennendes Material innerhalb des Gebäudes.

Wie die Wiener Feuerwehr gegenüber 5 Minuten bestätigt, handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um brennendes Material innerhalb des Gebäudes.

In einem Einfamilienhaus ist am Samstag ein Brand ausgebrochen. Bereits von Weitem war dichte schwarze Rauchwolke sichtbar. Die Wiener Berufsfeuerwehr stand mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Schwarzer Rauch über dem Einsatzort

Wie die Wiener Feuerwehr gegenüber 5 Minuten bestätigt, handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um brennendes Material innerhalb des Gebäudes. Dieses dürfte auch für die auffällige schwarze Rauchentwicklung verantwortlich gewesen sein. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz befanden sich sechs Fahrzeuge und 27 Einsatzkräfte der Wiener Feuerwehr. Die Feuerwehr arbeitete daran, den Brand unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Ob sich Personen im Gebäude befanden oder ob Verletzte zu beklagen sind, war zunächst nicht bekannt. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Weitere Informationen zur Brandursache und zum Ausmaß des Schadens sollen nach Abschluss der laufenden Arbeiten folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.06.2026 um 10:49 Uhr aktualisiert