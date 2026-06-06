Essen auf Rädern setzt ab sofort auf bargeldloses Zahlen

Die Digitalisierung macht auch vor sozialen Dienstleistungen nicht Halt. In Wien können Nutzer von „Essen auf Rädern“ ihre Mahlzeiten künftig direkt bei der Zustellung bargeldlos bezahlen.

Gemeinsam mit dem Samariterbund Wien hat der Zahlungsdienstleister Nexi eine Digitalisierungsinitiative im Gesundheits- und Sozialbereich gestartet. Im Mittelpunkt steht dabei das Angebot „Essen auf Rädern“, das täglich tausende Menschen in der Bundeshauptstadt mit Mahlzeiten versorgt.

Bargeldlos bezahlen bei Zustellung

Ab sofort können die gelieferten Mahlzeiten direkt an der Haustür per Karte oder Smartphone bezahlt werden. Damit sollen aufwendige Rechnungsprozesse und Bargeldzahlungen reduziert werden. „Die Digitalisierung im Gesundheits- und Sozialwesen ist ein zentraler Hebel für nachhaltige Versorgungssicherheit. Es geht nicht nur um Bezahlvorgänge, sondern um die Modernisierung von Strukturen“, erklärt Damir Leko, Country General Manager von Nexi Österreich.

Weniger Verwaltungsaufwand

Bislang wurden viele Zahlungen über Rechnungen abgewickelt. Das verursachte laut den Projektpartnern hohen administrativen Aufwand und verzögerte Zahlungseingänge. Mit der neuen Lösung erfolgen Zahlungen unmittelbar bei der Zustellung. „Die digitale Bezahlung direkt bei der Zustellung ist für uns ein Fortschritt. Wir reduzieren administrativen Aufwand, erhöhen die Zahlungssicherheit und können unsere Ressourcen noch stärker auf unsere Kernaufgabe konzentrieren – die zuverlässige Versorgung unserer Kundinnen und Kunden“, sagt Patrick Zwinger, Leiter von „Essen auf Rädern“ beim Samariterbund Wien. Der Samariterbund Wien versorgt seit mehr als 30 Jahren täglich tausende Menschen mit frisch zubereiteten Mahlzeiten. Das Angebot richtet sich vor allem an ältere Menschen sowie Personen mit Unterstützungsbedarf.