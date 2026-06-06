Sieben Katzen abgestürzt: Wiener Veterinäramt warnt Haustierbesitzer

Mit den steigenden Temperaturen häufen sich die Einsätze rund um entlaufene oder verletzte Haustiere in Wien. Sorgen bereiten den Behörden vor allem Katzen, die vom Balkon stürzen.

Das warme Frühlingswetter sorgt derzeit für einen deutlichen Anstieg bei den Fundtiermeldungen. Wie das Wiener Veterinäramt mitteilt, wurden allein zwischen April und Ende Mai bereits 14 Schildkröten und 46 Ziervögel eingefangen. Die Gründe liegen laut Ruth Jily, Leiterin des Veterinäramts, auf der Hand: „Die Vermutung liegt nahe, dass die Schildkröten nach dem Winterschlaf wieder aktiver sind und nach draußen gesetzt werden und dann aus ihren Gehegen entkommen. Ziervögel entfliegen in den meisten Fällen aus geöffneten Fenstern, wenn bei wärmeren Temperaturen wieder mehr gelüftet wird.“

Heuer schon sieben Katzen gestürzt

Besonders besorgniserregend ist laut Veterinäramt jedoch die Zahl der verletzten Katzen. Seit Jahresbeginn mussten bereits sieben Katzen tierärztlich versorgt werden, nachdem sie aus Fenstern oder von Balkonen gestürzt waren. Vier dieser Fälle ereigneten sich allein im vergangenen Monat. „Gekippte oder ungesicherte Fenster und Balkone stellen ein hohes Verletzungsrisiko dar. Nicht alle Tiere überleben einen solchen Sturz“, warnt Veterinäramtsleiterin Jily.

Ohne Sicherung droht Anzeige

Viele Katzenhalter unterschätzen die Gefahr. Dabei ist eine entsprechende Sicherung laut Veterinäramt nicht nur empfehlenswert, sondern gesetzlich vorgeschrieben. Werden Katzen an ungesicherten Fenstern oder Balkonen gehalten und stürzen ab, drohen rechtliche Konsequenzen. Die Amtstierärzte kontrollieren dementsprechend auch das Vorhandensein von Sicherungen. „Stürzt eine Katze aus dem ungesicherten Fenster, wird der Tierhalter angezeigt“, erklärt Jily.

Das kannst du tun, wenn du dein Haustier vermisst

Wer sein Haustier vermisst, sollte regelmäßig die Fundtierdatenbank des Veterinäramts überprüfen. Dort werden gefundene Tiere einen Monat lang veröffentlicht. Besonders hilfreich für die Identifizierung sind aktuelle Fotos. Bei Vögeln können Ringnummern helfen, bei Schildkröten die individuelle Zeichnung des Brustpanzers. Fundmeldungen werden rund um die Uhr über eine spezielle Hotline (01 4000 8060) entgegengenommen. Die Tiere werden anschließend abgeholt und in einer Versorgungsstelle betreut. Meldet sich innerhalb von 30 Tagen kein Besitzer, werden sie an neue Plätze vermittelt.