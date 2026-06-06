Fairnesswochen starten wieder – für mehr Rücksicht am Donaukanal

Der Donaukanal zählt zu den beliebtesten Freizeit- und Bewegungsräumen Wiens. Damit das Miteinander von Fußgängern, Läufern und Radfahrern besser funktioniert, starten nun erneut die Fairnesswochen.

Spazierengehen, Joggen, Radfahren oder einfach am Wasser entspannen: Am Donaukanal treffen täglich zahlreiche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen aufeinander. Um Konflikte zu vermeiden und das gegenseitige Verständnis zu stärken, werden auch heuer wieder im Juni und im September die Fairnesswochen veranstaltet.

Positive Resonanz

Nachdem die Aktion im Vorjahr auf positive Resonanz gestoßen war, wird das Konzept nun weiter ausgebaut. Laut den Organisatoren waren rund 90 Prozent der befragten Personen überzeugt, dass solche Maßnahmen zu einem besseren Miteinander beitragen können. Ein häufig genannter Wunsch betraf deutlichere Hinweise und eine bessere Orientierung an stark frequentierten Stellen. Diese Anregungen wurden nun umgesetzt. „Es freut uns, dass heuer nicht nur die Markierungen zur Fairnesszone deutlich besser sichtbar sind, sondern auch großflächige Markierungen an besonders stark frequentierten und wichtigen Stellen umgesetzt werden“, erklärt Christian Sapetschnig, Stellvertreter der Bezirksvorsteherin am Alsergrund.

Dialog statt Konflikte

Neben neuen Bodenmarkierungen setzen die Veranstalter erneut auf persönliche Gespräche. Spezielle Dialogpartnerinnen und Dialogpartner werden entlang des Donaukanals unterwegs sein und mit Passanten über Rücksichtnahme und respektvolles Verhalten sprechen. „Mir ist besonders wichtig, dass der Umgang zwischen Zu-Fuß-Gehenden und Radfahrenden empathisch und freundlich stattfindet und keine Person Angst haben muss“, betont Petra Jens, Fußgängerinnenbeauftragte der Stadt Wien.

Viele Partner beteiligt

Die Fairnesswochen werden gemeinsam von der Bezirksvorstehung Alsergrund, der Mobilitätsagentur Wien, Schulen, Vereinen und weiteren Organisationen umgesetzt. „Nach den positiven Rückmeldungen im letzten Jahr haben wir beschlossen, die Fairnesswochen fortzuführen. Wir haben gelernt: Fairness braucht immer wieder eine Erinnerung, damit sie über den Winter nicht in Vergessenheit gerät“, sagt Bezirksvorsteherin Saya Ahmad abschließend.