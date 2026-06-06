Trotz Boykottaufrufen: 131 Millionen schauten Song Contest

Der Eurovision Song Contest 2026 in Wien war ein voller Erfolg. Trotz Boykottaufrufen im Vorfeld erreichte das Musikspektakel 131 Millionen TV-Zuschauer und sorgte bei jungen Menschen sowie auf Social Media für Rekordwerte.

Vom 11. bis 17. Mai ging in Wien der 70. Eurovision Song Contest über die Bühne. Nun hat der ORF Bilanz gezogen – und diese fällt durchaus positiv aus. Demnach verfolgten weltweit 131 Millionen Menschen den Bewerb im Fernsehen. Besonders erfreulich aus Sicht der Veranstalter: Vor allem bei jungen Zielgruppen und auf digitalen Plattformen wurden neue Bestwerte erreicht. „Es freut mich sehr, dass wir trotz zahlreicher Boykottaufrufe im Vorfeld und dem Wegfall einiger wichtiger Märkte unsere Ziele erreicht haben. Die TV-Reichweiten haben unsere Erwartungen sogar noch übertroffen“, erklärt ORF-Executive-Producer Michael Krön.

Song Contest erreichte viele junge Zuseher

Auch im Gastgeberland Österreich war das Interesse enorm. Das Finale erreichte durchschnittlich rund 1,6 Millionen Zuschauer. Besonders hoch fiel der Marktanteil bei jungen Menschen aus. In der Altersgruppe der 12- bis 29-Jährigen lag dieser bei beeindruckenden 91 Prozent. International wurden in 14 der 35 gemessenen Märkte Marktanteile von mehr als 50 Prozent erzielt. Spitzenreiter waren Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark.

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2,75 Klicks auf Instagram und Co.

Noch stärker zeigte sich die Entwicklung im digitalen Bereich. Zwischen Jänner und Ende Mai wurden offizielle Inhalte des Eurovision Song Contest laut Veranstaltern mehr als 2,75 Milliarden Mal auf Plattformen wie TikTok, Instagram, Facebook und YouTube angesehen. Allein auf TikTok wurden über 872 Millionen Aufrufe gezählt. Auf Instagram knackte der ESC erstmals die Marke von einer Milliarde Views. Die ESC-Livestreams und Videos erreichten zudem 66 Millionen Nutzungsminuten in Österreich.

Österreicher ziehen auch positive ESC-Bilanz

Eine vom ORF präsentierte Umfrage zeigt zudem eine breite Zustimmung in der Bevölkerung. 74 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass die Austragung des Eurovision Song Contest eine gute Möglichkeit war, Österreich international zu präsentieren. 72 Prozent glauben, dass der Bewerb positive Impulse für den Tourismus bringt. Auch die Durchführung selbst wurde überwiegend positiv bewertet. 68 Prozent der Befragten finden, dass der ORF den Song Contest professionell organisiert hat. Besonders gelobt wurden die Bühnenshow, die technische Umsetzung und die Präsentation Österreichs als Reiseland.