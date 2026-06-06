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Foto auf 5min.at zeigt den Verkehr in Wien
Nach einem freundlichen und sonnigen Start in den Tag ändert sich das Wetter in der Bundeshauptstadt.
Wien
06/06/2026
Bis zu 28 Grad, aber

Kurze Schauer möglich: So wird das Wetter am Sonntag in Wien

Der Sonntag startet in Wien sonnig, doch im Laufe des Vormittags ziehen graue Wolken auf. Die Meteorologen erwarten dann zwar kurze Regenschauer, allerdings überwiegen tagsüber die trockenen Phasen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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Die Temperaturen präsentieren sich am Sonntag in Wien von ihrer sommerlichen Seite. Laut den Meteorologen der Geosphere Austria sind Höchstwerte bis zu 28 Grad möglich. Jedoch breiten sich im Laufe des Vormittags Quellwolken am Himmel aus. „Infolgedessen sind kurze Regenschauer zu erwarten“, so die Fachleute weiter. Allerdings stellen sie klar, dass die niederschlagsfreien Phasen deutlich überwiegen. Dazu weht ein mäßiger bis lebhafter Wind aus westlicher Richtung.

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