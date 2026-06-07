Nachbarschaftsstreit eskaliert: Mann mit Messer bedroht und verletzt

Ein 57-jähriger Mann wurde bei einem Nachbarschaftsstreit in Wien-Donaustadt verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Die Polizei nahm einen 44-Jährigen fest und stellte ein Messer sicher.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr in der Anton-Sattler-Gasse im 22. Bezirk. Laut Polizei wollte ein 57-jähriger Mann das Gespräch mit seinem 44-jährigen Nachbarn suchen, um eine Meinungsverschiedenheit zu klären. Als der 44-Jährige die Wohnungstür öffnete, soll er seinem Nachbarn unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll er ein Messer geholt, den Mann mit dem Umbringen bedroht und sich wieder in seine Wohnung zurückgezogen haben.

Zweite Aussprache endet erneut in Gewalt

Nach dem Vorfall begab sich der 57-Jährige zu einem weiteren Nachbarn. Gemeinsam nahmen sie telefonisch Kontakt mit dem 44-Jährigen auf. In weiterer Folge sollte es zu einer neuerlichen Aussprache kommen. Doch auch dieses Treffen verlief laut Ermittlungen nicht friedlich. Als dem 44-Jährigen die Tür geöffnet wurde, soll er plötzlich in die Wohnung gestürmt sein und erneut auf den 57-Jährigen eingeschlagen haben. Dabei soll er abermals ein Messer gezogen haben. Ein weiterer Nachbar griff ein, trennte die beiden Männer und verständigte die Polizei.

Verletzter ins Krankenhaus gebracht

Der 57-Jährige erlitt bei dem Vorfall eine Prellung am Finger sowie eine Rissquetschwunde im Gesichtsbereich. Nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den 44-jährigen Österreicher vorläufig fest. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Das verwendete Messer wurde sichergestellt. Wie die Polizei weiters mitteilte, ergaben Alkotests bei beiden Männern eine Alkoholisierung von rund zwei Promille.