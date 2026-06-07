Brutaler Angriff in Wien: Männer prügeln auf 30-Jährigen ein

Zu einem brutalen Zwischenfall kam es am späten Samstagabend vor einem Wohnhaus im Wiener Gemeindebezirk Liesing. Zwei Männer gingen dort auf einen 30-Jährigen los. "Sie haben auf ihn eingeschlagen und -getreten."

Heftige Szenen spielten sich am Samstag, gegen 22.15 Uhr, vor einem Wohnhaus in Liesing ab. Zwei Männer prügelten dort auf einen 30-Jährigen ein. Schilderungen der Landespolizeidirektion Wien zufolge sollen sie ihn zunächst angesprochen haben. „Kurz darauf sollen die beiden Männer begonnen haben, auf ihn einzuschlagen und einzutreten“, so die Beamten. Angaben der Polizei zufolge waren sie auch bewaffnet. „Einer der Tatverdächtigen soll dabei ein Messer, der andere einen Holzstock mitgeführt haben.“

Vergebliche Fluchtversuche

Zweimal gelang es dem 30-Jährigen sich zu befreien – doch die Männer holten ihn immer wieder ein. „Im Zuge seiner Flucht fand er eine Metallstange, die er zur Abwehr weiterer Angriffe an sich nahm“, so die Exekutive. „Als einer der Tatverdächtigen versucht haben soll, mit einem Messer auf den Mann einzustechen, konnte dieser die Angriffe mit seinen Armen sowie der mitgeführten Metallstange abwehren.“

Nachbarn riefen die Polizei

Aufgrund der lauten Schreie wurden schließlich Anrainer auf den Vorfall aufmerksam und alarmierten die Polizei. In der Folge ergriffen die beiden Tatverdächtigen die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Der 30-Jährige wurde vor Ort von der Berufsrettung Wien erstversorgt.