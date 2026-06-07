Raubopfer greift zu Glasscherbe und verletzt Unbeteiligten am Hals

Nach einem mutmaßlichen Überfall in Wien-Favoriten ist es zu einem weiteren Gewaltdelikt gekommen. Ein 49-Jähriger soll nach der Attacke durch zwei unbekannte Täter einen unbeteiligten Mann mit einer Glasscherbe verletzt haben.

Der 49-Jährige gab gegenüber den Beamten an, angenommen zu haben, dass der Mann mit dem zuvor gegen ihn verübten Raubüberfall in Zusammenhang stehe.

Der 49-Jährige gab gegenüber den Beamten an, angenommen zu haben, dass der Mann mit dem zuvor gegen ihn verübten Raubüberfall in Zusammenhang stehe.

Ein nächtlicher Raubüberfall in Wien-Favoriten hat am Sonntag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein 49-jähriger Mann wurde zunächst von zwei bislang unbekannten Tätern attackiert und beraubt. Kurz darauf verletzte er offenbar irrtümlich einen unbeteiligten Passanten.

Zwei Männer sollen Raub begangen haben

Der Vorfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr am Keplerplatz im 10. Wiener Gemeindebezirk. Nach Angaben der Polizei sollen zwei unbekannte Männer auf einen 49-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Anschließend raubten sie ihm sein Mobiltelefon sowie seine Geldbörse und flüchteten.

Unbeteiligter Mann am Hals verletzt

Nachdem der 49-Jährige wieder aufgestanden war, griff er laut Polizei zu einer zerbrochenen Glasflasche. In weiterer Folge verletzte er einen Mann im Halsbereich. Der Verletzte erlitt eine Schnittverletzung und wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Anschließend brachte ihn die Rettung in ein Krankenhaus. Der 49-Jährige gab gegenüber den Beamten an, angenommen zu haben, dass der Mann mit dem zuvor gegen ihn verübten Raubüberfall in Zusammenhang stehe. Diese Vermutung stellte sich jedoch als Irrtum heraus. Der Mann, ein britischer Staatsbürger, wurde vorläufig festgenommen und angezeigt. Während die Ermittlungen gegen den 49-Jährigen laufen, fahndet die Polizei weiterhin nach den beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen des Raubüberfalls.