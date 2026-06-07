Polizisten vereitelten Raubversuch: Nahmen sofort Verfolgung auf

Auf dem Weg zu einem Einsatz sahen die Polizeibeamten, wie ein Mann einer 25-Jährigen in der Gonzagagasse im 1. Wiener Bezirk das Smartphone aus der Hand riss. Sofort nahmen sie die Verfolgung auf.

Glück im Unglück hatte eine 25-jährige Frau in der Gonzagagasse im 1. Wiener Bezirk. Gemeinsam mit zwei Freundinnen überquerte sie die Straße, als ihr ein unbekannter Mann plötzlich das Handy aus der Hand riss. Polizeibeamte, die gerade auf der Zufahrt zu einem Einsatz waren, beobachteten die Szene und nahmen umgehend die Verfolgung auf.

Festnahme in Wien

„Der Mann konnte kurze Zeit später angehalten werden, als er versuchte, über eine Eingangstür zu klettern“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Wien. Das geraubte Mobiltelefon hatte der 18-Jährige im Zuge seiner Flucht weggeworfen. „Das Gerät konnte im Bereich einer Parkgarage aufgefunden und sichergestellt werden.“ Der Syrer wurde vorläufig festgenommen. „Er wird zur Anzeige gebracht“, so die Polizisten abschließend.