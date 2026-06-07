Applaus für junge Stimmen: Schulsprecher im Rathaus ausgezeichnet

Für ihr Engagement an Wiens Schulen wurden rund 100 Schulsprecherinnen und Schulsprecher im Rathaus ausgezeichnet. Im Mittelpunkt standen Mitbestimmung, Demokratie und der aktive Einsatz für die Schulgemeinschaft.

Rund 100 Wiener Schulsprecherinnen und Schulsprecher sowie etwa 50 Vertrauenslehrkräfte kamen im Wiener Rathaus zusammen, um das Netzwerkjahr „Schüler*innen-Mitgestaltung“ feierlich abzuschließen. Dabei wurden die Jugendlichen für ihren Einsatz an ihren Schulen mit Zertifikaten ausgezeichnet.

Einsatz für Demokratie im Schulalltag

Im Laufe des Schuljahres setzten sich die Schülerinnen und Schüler aktiv für die Interessen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler ein. Sie organisierten Projekte, brachten Ideen ein und gestalteten das Schulleben mit. Die Veranstaltung sollte zeigen, wie wichtig Mitbestimmung und demokratische Beteiligung bereits im Schulalltag sind.

Lob von der Stadt Wien

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling würdigte den Einsatz der Jugendlichen. Sie betonte, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen und Veränderungen aktiv mitgestalten. Gleichzeitig dankte sie auch den Lehrkräften, die die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Arbeit unterstützen.

Unterstützung durch Netzwerk

Das Projekt „Schüler*innen-Mitgestaltung“ wird von WIENXTRA gemeinsam mit der Bildungsdirektion Wien organisiert. Das Netzwerk begleitet Schulsprecherinnen und Schulsprecher das ganze Jahr über mit Workshops, Beratung und Austauschmöglichkeiten. Neben Engagement und Eigeninitiative wurde bei der Abschlussveranstaltung auch die Bedeutung von Unterstützung und Zusammenarbeit hervorgehoben.