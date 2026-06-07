Fairnesswochen am Donaukanal starten in neue Runde

Am Donaukanal starten die Fairnesswochen 2026 in eine neue Runde. Im Fokus steht erneut ein respektvolles Miteinander im stark frequentierten Freizeit- und Verkehrsraum.

Am Donaukanal stehen auch 2026 wieder die Fairnesswochen im Zeichen eines respektvollen Miteinanders. Der beliebte Wiener Freizeit- und Bewegungsraum wird täglich von tausenden Menschen genutzt – entsprechend wichtig ist ein gutes Zusammenleben zwischen zu Fuß Gehenden, Radfahrenden und allen, die dort ihre Freizeit verbringen.

Mehr Sichtbarkeit und klare Orientierung

In diesem Jahr werden die Maßnahmen weiter ausgebaut. Bessere und großflächigere Markierungen sollen die sogenannte Fairnesszone klarer erkennbar machen. Zusätzlich sind Aktionen vor Ort geplant, die auf rücksichtsvolles Verhalten aufmerksam machen und für mehr Bewusstsein im öffentlichen Raum sorgen.

Positive Bilanz aus dem Vorjahr

Die Fortsetzung baut auf den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr auf. Laut Rückmeldungen sahen rund neun von zehn befragten Personen bewusstseinsbildende Maßnahmen als wichtigen Beitrag für ein besseres Miteinander. Gleichzeitig wurde der Wunsch nach klarerer Kennzeichnung an stark frequentierten Bereichen deutlich – ein Punkt, der nun umgesetzt wurde.

Dialog und Begegnung im Mittelpunkt

Begleitet werden die Fairnesswochen von Gesprächen mit sogenannten Dialogpartnerinnen und -partnern, die direkt vor Ort mit Passantinnen und Passanten ins Gespräch kommen. Dabei geht es um Fragen des Zusammenlebens und um konkrete Erfahrungen am Donaukanal. Ziel ist es, den Donaukanal als gemeinsamen Lebensraum weiter zu stärken – mit mehr Rücksicht, Kommunikation und gegenseitigem Verständnis.