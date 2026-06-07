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Foto auf 5min.at zeigt Schönbrunn in Wien
Im Laufe des Montags ziehen Wolken über Wien auf.
Wien
07/06/2026
Sommerlich warm:

Wien knackt am Montag fast die 30-Grad-Marke

Die Bundeshauptstadt darf sich am Montag auf einen überwiegend freundlichen und sehr warmen Tag einstellen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 29 Grad.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(59 Wörter)
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Tagsüber zeigen sich in Wien zwar zunehmend Quellwolken, es bleibt jedoch trocken. Das geht aus einer Prognose der Geosphere Austria hervor. Das Thermometer klettert auf sommerliche Höchstwerte von bis zu 29 Grad. Bereits in den frühen Morgenstunden starten die Wiener bei milden Frühtemperaturen um die 14 Grad in den Tag.

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