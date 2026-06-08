31-jähriger Schweizer in Wien festgenommen

Um 9.30 Uhr erkannten Beamte im Zuge ihres Streifendienstes zwei Personen wieder, die ihnen aus Ermittlungen wegen gewerbsmäßiger Ladendiebstähle bekannt waren. Die Tatverdächtigen sollen dabei in der Vergangenheit teils räuberische Diebstähle begangen haben. Im Zuge der Personenkontrolle stellten die Beamten außerdem fest, dass gegen einen der beiden eine Festnahmeanordnung bestand. Der 31-jährige Schweizer wurde daraufhin festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.