Jugendliche sprengen Zigarettenautomat in Wien-Simmering

Der Zigarettenautomat war bei einer Trafik und wurde mittels pyrotechnischer Gegenstände gesprengt, berichtet die Polizei. Auf den Vorfall wurde ein Anrainer durch den lauten Knall aufmerksam. In weiterer Folge beobachtete er zwei schwarz gekleidete und vermummte Jugendliche, die vom Tatort davonliefen, woraufhin er die Polizei alarmierte. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Ob durch die Tat Zigaretten oder Bargeld gestohlen wurden, ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen.