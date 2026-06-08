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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto mit Blaulicht bei Nacht.
Die Polizei fahndete anschließend nach den Tatverdächtigen, die Fahndung verlief aber negativ.
Wien / 11. Bezirk
08/06/2026
Nacht auf Sonntag

Jugendliche sprengen Zigarettenautomat in Wien-Simmering

In der Nacht auf Sonntag, 7. Juni 2026 gegen 2.45 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat in Wien-Simmering gesprengt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)
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Der Zigarettenautomat war bei einer Trafik und wurde mittels pyrotechnischer Gegenstände gesprengt, berichtet die Polizei. Auf den Vorfall wurde ein Anrainer durch den lauten Knall aufmerksam. In weiterer Folge beobachtete er zwei schwarz gekleidete und vermummte Jugendliche, die vom Tatort davonliefen, woraufhin er die Polizei alarmierte. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Ob durch die Tat Zigaretten oder Bargeld gestohlen wurden, ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

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